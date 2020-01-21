В Киеве сегодня пасмурно, днем температура до +3°

08:30, 21 января 2020
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В Киеве сегодня немного потеплеет.

21 января в Украине будет пасмурно и без осадков / .instagram.com/architecturephd/
21 января в Украине будет пасмурно и без осадков / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 января, в Киеве пасмурно, температура до +3°.

Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер западный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 16:31.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Украине будет пасмурно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода в Киеве
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