Сухо, но ветрено: синоптик рассказала о погоде на завтра

19:20, 19 января 2020
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По словам синоптика, ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

Погода в Украине 20 января будет сухой благодаря антициклону Ekart, который разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Об этом синоптик Наталка Диденко написала в социальной сети Facebook.

"Украина окажется завтра, в заключительный день Рождественских праздников, на Ивана, среди сухой погоды. Чем уже украинцев и не удивить", - пишет Диденко.

"Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0 +4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный", - отметила синоптик.

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Теги: #погода#погода в Украине
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