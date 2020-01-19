Сухо, но ветрено: синоптик рассказала о погоде на завтра

По словам синоптика, ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный.

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Погода в Украине 20 января будет сухой благодаря антициклону Ekart, который разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки.

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Об этом синоптик Наталка Диденко написала в социальной сети Facebook.

"Украина окажется завтра, в заключительный день Рождественских праздников, на Ивана, среди сухой погоды. Чем уже украинцев и не удивить", - пишет Диденко.

"Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0 +4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный", - отметила синоптик.