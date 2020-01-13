В Украине завтра практически без осадков, температура до +7° (видеопрогноз)

16:30, 13 января 2020
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По всей стране завтра будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.

Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +6°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +7°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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