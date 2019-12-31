Погода на 1 января: в Украине будет пасмурно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 31 декабря 2019
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Теплее всего будет в центральных областях.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 января, в Украине будет без осадков.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +5°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +5°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +5°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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