Погода на 1 января: в Украине будет пасмурно и без осадков (видеопрогноз)
Теплее всего будет в центральных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 января, в Украине будет без осадков.
Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +5°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +5°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +5°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 1 января
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+6°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+4°... +2°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:55 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:57
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
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