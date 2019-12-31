В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +6°

08:30, 31 декабря 2019
10
0

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +6°.

Погода на неделю: январь в Украине начнется с небольших морозов (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
"Еле дышит": Пугачевой поставили "диагноз" после возвращения на сцену "Еле дышит": Пугачевой поставили "диагноз" после возвращения на сцену
Гороскоп на 28 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 28 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Тина Канделаки рассорила сеть своим фото с оголенным животом Тина Канделаки рассорила сеть своим фото с оголенным животом
Рецепты вкусных салатов с ананасами на Новый год 2020 Рецепты вкусных салатов с ананасами на Новый год 2020
Дочь Кузьмы вышла замуж и показала новые фото со свадьбы Дочь Кузьмы вышла замуж и показала новые фото со свадьбы
Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год
Гороскоп на 30 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 30 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
53 %
747 мм
5.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять