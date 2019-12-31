В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +6°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +6°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:02.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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- Донецк+2°... -1°
- Житомир+3°... 0°
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- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+5°... 0°
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- Луганск+3°... -1°
- Луцк+3°... 0°
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- Николаев+4°... +2°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... +1°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+5°... +1°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:53 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:57
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
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