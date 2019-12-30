В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +6°

17:00, 30 декабря 2019
155
0

В столице завтра потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +6°.

Погода на неделю: январь в Украине начнется с небольших морозов (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев#погода
Читайте также
"Это жуть": Волочкова показала фото в крохотном бикини "Это жуть": Волочкова показала фото в крохотном бикини
"Бедное животное!": Волочкова села на шпагат с котом на руках (фото) "Бедное животное!": Волочкова села на шпагат с котом на руках (фото)
Новый год-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках Новый год-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках
В 2020 году ранняя диагностика новообразований будет бесплатной для украинцев В 2020 году ранняя диагностика новообразований будет бесплатной для украинцев
Гривня опустила доллар до нового антирекорда: свежие курсы валют Гривня опустила доллар до нового антирекорда: свежие курсы валют
Греческий салат к праздничному столу на Новый год: рецепт Греческий салат к праздничному столу на Новый год: рецепт
Астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака в 2020-м году Астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака в 2020-м году
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
61 %
747 мм
5.2 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять