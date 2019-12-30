В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +6°

В столице завтра потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +6°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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