В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +6°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +6°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:02.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+3°... -5°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:61 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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