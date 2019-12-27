В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +2°

08:30, 27 декабря 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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