В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +2°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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