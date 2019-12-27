В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +2°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+4°... 0°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+4°... +1°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:97 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:12 км
Фаза луны:
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