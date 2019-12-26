В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +2°

17:00, 26 декабря 2019
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН
В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на январь

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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