В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +2°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на январь
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:58.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+6°... +2°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Влажность:91 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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