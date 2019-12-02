Завтра в Украине похолодает, местами пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 2 декабря 2019
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Местами температура опустится до -7°.

Завтра в Украине пройдет снег / УНИАН
Завтра в Украине пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -6°, днем до +2°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -4°, днем до +7°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +1°.

В северных пройдет снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°. В центре почти без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 3 декабря - Прокла. До Прокла не жди от дороги прока - ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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