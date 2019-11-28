Албанию всколыхнуло третье за неделю землетрясение (видео)

23:31, 28 ноября 2019
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Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Первое землетрясение унесло жизни 40 человек / REUTERS
Первое землетрясение унесло жизни 40 человек / REUTERS

Новое землетрясение 28 ноября произошло в Албании.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Эпицентр первого подземного толчка магнитудой 4,9 зафиксировали за 48 километров от Тираны, на глубине два километра. Второй толчок магнитудой 4 произошел через несколько минут, в 33 километрах от албанской столицы в другом месте, на глубине 10 километров.

Жертвами стихийных бедствий в Кении стали 120 человек

Сильнейшее в истории Албании землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. По последним данным, погибли 40 человек, сотни были ранены.

27 ноября спасательные группы из более 10 стран присоединились к местным спасателям в попытке найти людей под обломками.

Сегодня Албания отмечает 107-ю годовщину провозглашения независимости. Президент Илир Мета призвал граждан объединиться, чтобы помочь пострадавшим семьям.

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Теги: #землетрясение#Албания
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