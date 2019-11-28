В Киеве сегодня температура до +3°, без осадков
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Киеве без осадков, темепратура до +3°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:30, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+4°... +2°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+6°... +3°
- Львов+8°... +5°
- Николаев+7°... +6°
- Одесса+10°... +9°
- Полтава+2°... +1°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+10°... +6°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+6°... +5°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+8°... +3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+5 °
Влажность:56 %
Давление:750 мм
Ветер: 10.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:06
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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