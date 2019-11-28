В Киеве сегодня температура до +3°, без осадков

08:30, 28 ноября 2019
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В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Киеве без осадков, темепратура до +3°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер южный и юго-восточный до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:30, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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