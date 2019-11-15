В Украине сегодня без осадков, местами похолодает (карта)
Прохладнее всего будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +19°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит - световой день все короче становится. Идет дождь - скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется - зима мягкой будет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... +7°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+8°... +6°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+11°... +6°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+15°... +13°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+8°... +5°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+10°... +6°