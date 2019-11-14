Завтра в Украине без осадков, местами похолодает (видеопрогноз)

16:30, 14 ноября 2019
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +19°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит - световой день все короче становится. Идет дождь - скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется - зима мягкой будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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