Завтра в Украине без осадков, местами похолодает (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +19°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит - световой день все короче становится. Идет дождь - скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется - зима мягкой будет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+10°... +2°
- Днепр+9°... +4°
- Донецк+8°... +3°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +7°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+13°... +6°
- Одесса+14°... +9°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+18°... +6°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+12°... +6°