Погода на завтра: в Украине тепло и без осадков (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12. На юге переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 13 ноября - Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь - скоро зима будет.

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