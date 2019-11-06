В Украине завтра похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 6 ноября 2019
130
0

Теплая погода сохранится на юге и востоке Украины.

Украину завтра накроют дожди / Фото УНИАН
Украину завтра накроют дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает. 

Сильный ветер и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 7 ноября День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Под Киевом 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его с седьмого этажа Под Киевом 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его с седьмого этажа
Настя Каменских в топе без белья похвасталась фигурой (фото) Настя Каменских в топе без белья похвасталась фигурой (фото)
Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области
Новый клип "Время и Стекло" за сутки вышел в лидеры трендов YouTube (видео) Новый клип "Время и Стекло" за сутки вышел в лидеры трендов YouTube (видео)
Мальчик из Кропивницкого собрал в соцсети миллион лайков, чтобы родители купили собаку (видео) Мальчик из Кропивницкого собрал в соцсети миллион лайков, чтобы родители купили собаку (видео)
Светлана Лобода оголила грудь и ноги в дерзком наряде (фото) Светлана Лобода оголила грудь и ноги в дерзком наряде (фото)
Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не повезет в ноябре Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не повезет в ноябре
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
59 %
760 мм
3.3 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять