В Украине завтра похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплая погода сохранится на юге и востоке Украины.

Украину завтра накроют дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 7 ноября День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом.

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