В Украине завтра похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплая погода сохранится на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.
Сильный ветер и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +10°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 7 ноября День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 7 ноября
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Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+17°... +11°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +4°
- Киев+18°... +4°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+16°... +11°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+19°... +10°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+22°... +14°
- Сумы+16°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+20°... +12°
- Хмельницкий+17°... +6°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+21°... +8°
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