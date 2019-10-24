В Украине завтра практически без осадков, температура до +22° (видеопрогноз)

16:30, 24 октября 2019
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Теплее всего будет в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.

В северных областях местами пройут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

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Теги: #погода
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