В Украине завтра практически без осадков, температура до +22° (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
В северных областях местами пройут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +8°
- Днепр+14°... +9°
- Донецк+17°... +7°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +6°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+18°... +8°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+15°... +10°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+13°... +7°
- Ровно+21°... +6°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+18°... +6°
- Харьков+13°... +7°
- Херсон+15°... +10°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+12°... +3°
- Черновцы+14°... +7°