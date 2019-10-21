В Украине завтра без осадков, местами температура до +24° (видеопрогноз)

В Украине завтра сохранится теплая погода.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 октября, в Украине будет солнечно и тепло.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 22 октября - Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова - на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

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