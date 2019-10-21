В Украине завтра без осадков, местами температура до +24° (видеопрогноз)
В Украине завтра сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 октября, в Украине будет солнечно и тепло.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +23°.
Согласно народному прогнозу, 22 октября - Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова - на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+19°... +7°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+16°... +7°
- Ивано-Франковск+27°... +5°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+24°... +9°
- Львов+24°... +8°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+25°... +8°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+19°... +6°
- Тернополь+24°... +7°
- Харьков+19°... +6°
- Херсон+19°... +6°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+22°... +6°
- Черновцы+17°... +9°