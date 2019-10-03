Завтра в Украине похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
В большинстве регионов Украины сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +14°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 4 октября - Кондрата. Погода в этот день продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - к холодной зиме.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 октября
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Погода в Украине
- Винница+24°... +7°
- Днепр+23°... +11°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+23°... +7°
- Запорожье+26°... +10°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+24°... +8°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+24°... +15°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+23°... +11°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+23°... +7°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:76 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:07:07
Закат18:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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