Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео)
Паводки затопили улицы и автодороги.
Тропический шторм "Имельда" парализовал целый город в американском штате Техас.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Бермуды пострадавших от урагана "Умберто"
Паводки затопили улицы и автодороги. Автомобили плавали в воде, как игрушечные. Сильным потоком десятки машин прибило к отбойникам. Стихия унесла жизни как минимум двух людей.
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