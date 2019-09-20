Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео)

18:45, 20 сентября 2019
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Паводки затопили улицы и автодороги.

Тропический шторм "Имельда" парализовал целый город в американском штате Техас.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Бермуды пострадавших от урагана "Умберто"

Паводки затопили улицы и автодороги. Автомобили плавали в воде, как игрушечные. Сильным потоком десятки машин прибило к отбойникам. Стихия унесла жизни как минимум двух людей.

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Теги: #США#шторм
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