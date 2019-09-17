В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°

08:30, 17 сентября 2019
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 сентября в Киеве без осадков, температура до +20°.

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер западный и юго-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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