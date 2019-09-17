В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 сентября в Киеве без осадков, температура до +20°.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер западный и юго-западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+18°... +12°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+21°... +13°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+22°... +8°
- Чернигов+18°... +5°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:78 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:06:52
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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