В Украине сегодня без осадков, местами температура до +31° (карта)
По всей Украине сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +14°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".
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Погода в Украине
- Винница+27°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+27°... +8°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+28°... +8°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+28°... +11°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+29°... +13°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+26°... +15°