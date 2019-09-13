В Украине сегодня без осадков, местами температура до +31° (карта)

08:04, 13 сентября 2019
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По всей Украине сегодня будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / flickr.com/photos/isasza
В Украине сегодня будет жарко / flickr.com/photos/isasza

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +14°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.

Прогноз на 13 сентября / УНИАН
Прогноз на 13 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь". 

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Теги: #погода#жара
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