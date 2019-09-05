В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +24°

17:00, 5 сентября 2019
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В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 сентября, в Киеве без осадков, температура до +24°.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:35.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#потепление
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