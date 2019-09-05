Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

На юге и востоке температура до +29°.

Завтра в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +13°, днем до +29°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +25°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

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