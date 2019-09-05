Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге и востоке температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +30°
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +25°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 6 сентября
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+25°... +16°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+23°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+22°... +12°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+22°... +9°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +11°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:74 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:06:41
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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