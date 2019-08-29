В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков
В столице сегодня ожидается солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Киеве без осадков, температура до +25°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:52.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +13°
- Днепр+24°... +11°
- Донецк+23°... +9°
- Житомир+27°... +12°
- Запорожье+24°... +11°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+25°... +12°
- Кировоград+27°... +10°
- Луганск+22°... +8°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+31°... +16°
- Николаев+30°... +13°
- Одесса+30°... +15°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+23°... +8°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+30°... +12°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+25°... +9°
- Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:55 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:35
Закат19:45
Видимость:16 км
Фаза луны:
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