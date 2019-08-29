В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков

08:30, 29 августа 2019
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В столице сегодня ожидается солнечная погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Киеве без осадков, температура до +25°. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:52.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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