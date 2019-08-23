В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)
Прохладнее всего будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 августа, в Украине без осадков, на юге температура до +34°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +19°, днем до +34°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +27°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +12°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +12°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+30°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+34°... +19°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+25°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+25°... +11°
- Черновцы+27°... +15°