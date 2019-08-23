В Украине сегодня без осадков, местами температура до +34° (карта)

Прохладнее всего будет на севере.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 августа, в Украине без осадков, на юге температура до +34°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +19°, днем до +34°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +27°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +11°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +12°, днем до +32°.

Прогноз на 23 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

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