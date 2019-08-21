Завтра в Украине без осадков, местами жара до +34° (видеопрогноз)

16:30, 21 августа 2019
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В западных и северных областях жара немного спадет.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +26°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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