Завтра в Украине без осадков, местами жара до +34° (видеопрогноз)
В западных и северных областях жара немного спадет.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +18°, днем до +34°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +26°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 22 августа
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+33°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кировоград+33°... +16°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +14°
- Львов+29°... +12°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+32°... +14°
- Симферополь+32°... +21°
- Сумы+31°... +15°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+35°... +19°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+32°... +15°
- Черновцы+32°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:06:28
Закат19:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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