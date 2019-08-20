Завтра в Украине будет солнечно, местами жара до +33° (видеопрогноз)

16:30, 20 августа 2019
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Самая жаркая погода будет на юге.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +19°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +32°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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