Завтра в Украине будет солнечно, местами жара до +33° (видеопрогноз)

Самая жаркая погода будет на юге.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +19°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +32°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.

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