Завтра в Украине будет солнечно, местами жара до +33° (видеопрогноз)
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +19°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +32°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +16°, днем до +31°.
Согласно народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+30°... +15°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+32°... +17°
- Симферополь+29°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+30°... +16°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+30°... +15°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+30°... +16°