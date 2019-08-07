В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем температура до +29°

В столице завтра потеплеет.

Завтра в Киеве ожидается гроза / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 августа, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +29°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 7,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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