В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем температура до +29°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 августа, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +29°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца лета
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 7,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.
Как сообщал УНИАН, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +17°
- Киев+29°... +18°
- Кировоград+28°... +17°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+29°... +18°
- Николаев+28°... +20°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:80 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:54 %
Восход:06:15
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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