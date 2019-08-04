Во время непогоды в Одесской области пронеслось два смерча (видео)

04:11, 4 августа 2019
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В Сети очевидцы обсуждают необычное природное явление.

Смерч возле Приморского / скриншот
Смерч возле Приморского / скриншот

Шторм принес в Одесскую область не только ветер и дождь, но и смерч.

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В субботу, 3 августа, его наблюдали дважды - утром в курортной зоне возле Приморского. Там отдыхающие четко видели вдали темный столб воронки, который засасывает все в себя.

В Сети начали появляться многочисленные видео с природным явлением.

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Теги: #одещина#смерч
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