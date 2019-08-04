Во время непогоды в Одесской области пронеслось два смерча (видео)
В Сети очевидцы обсуждают необычное природное явление.
Шторм принес в Одесскую область не только ветер и дождь, но и смерч.
Ливень в Одессе: часть улиц затоплена, на дорогах - заторы (фото)
В субботу, 3 августа, его наблюдали дважды - утром в курортной зоне возле Приморского. Там отдыхающие четко видели вдали темный столб воронки, который засасывает все в себя.
В Сети начали появляться многочисленные видео с природным явлением.
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