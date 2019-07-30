В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +26°

08:30, 30 июля 2019
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Жара в столице спадет.

В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°. 

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:20, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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