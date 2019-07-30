В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +26°
Жара в столице спадет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:20, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, 30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.
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- Днепр+31°... +18°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+25°... +17°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +19°
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- Николаев+31°... +21°
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- Полтава+29°... +18°
- Ровно+29°... +17°
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- Тернополь+28°... +18°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+32°... +21°
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- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+30°... +20°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:54 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:08
Закат20:23
Видимость:16 км
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