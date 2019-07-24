В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +22°
Вечером до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.
Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.
Как сообщал УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+24°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+22°... +15°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 20 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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