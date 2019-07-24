В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +22°

08:30, 24 июля 2019
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Вечером до +19°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.

Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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