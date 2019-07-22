В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +24°

08:30, 22 июля 2019
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Вечером в столице температура до +21°.

В Киеве сегодня ожидается гроза / УНИАН
В Киеве сегодня ожидается гроза / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.

Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер южный и северо-западный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:07, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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