В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Вечером в столице температура до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°.
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер южный и северо-западный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:07, а зайдет в 21:00.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+32°... +16°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+26°... +15°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +18°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:85 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей