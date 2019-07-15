В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22°
Вечером в столице температура до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +22°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный и северо-западный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 21:06.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+19°... +12°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +10°
- Киев+20°... +14°
- Кировоград+26°... +13°
- Луганск+27°... +16°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+24°... +15°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+22°... +13°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 25 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:57 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей