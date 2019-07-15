В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22°

08:30, 15 июля 2019
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Вечером в столице температура до +17°.

В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН
В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +22°.

На Киев надвигается гроза

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный и северо-западный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +28°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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