В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +21°

17:00, 11 июля 2019
5
0

Завтра в столице немного потеплеет.

Завтра в столице ожидается гроза / фото УНИАН
Завтра в столице ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +21°.

Прохладно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца июля

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:58, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +21° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +21°
Прохладно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца июля Прохладно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца июля
В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений
Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности наивысшего уровня в Украине
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19°
В Карпатах в разгар лета пошел снег (фото) В Карпатах в разгар лета пошел снег (фото)
В Украине завтра продолжится похолодание, местами пройдут дожди (видеопрогноз) В Украине завтра продолжится похолодание, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
82 %
753 мм
5.3 м/с
77 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять