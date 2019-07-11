В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +21°
Завтра в столице немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +21°.
Прохладно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца июля
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:58, а зайдет в 21:07.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +9°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+17°... +9°
- Киев+18°... +12°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+20°... +10°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+21°... +10°
- Чернигов+19°... +11°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:82 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:77 %
Восход:05:53
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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