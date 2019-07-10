В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19°

В столице завтра сохранится прохладная погода.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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