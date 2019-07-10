В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19°
В столице завтра сохранится прохладная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+18°... +11°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+25°... +14°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+17°... +9°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+18°... +10°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 23 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:67 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
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