В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19°

17:00, 10 июля 2019
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В столице завтра сохранится прохладная погода.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.

"Холодина продолжается": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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