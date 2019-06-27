Завтра в Киеве ожидается прохладная погода без осадков
Температура воздуха днем поднимется максимум до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, завтра в Киеве ожидается прохладная погода без осадков.
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Погода в Киеве на завтра. Завтра в столице температура воздуха днем поднимется максимум до +21°. Ночью температура опустится до +13°. Ветер юго-западный до 8 м/с. Вечером, после 21.00, возможен небольшой дождь.
Солнце в Киеве 28 июня встает в 4.48, а заходит в 21.13.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украину придет прохлада, в некоторых областях возможны дожди.
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- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
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- Ровно+27°... +13°
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Виргиния, США
+ 23 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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