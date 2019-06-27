Температура воздуха днем поднимется максимум до +21°.

Завтра в Киеве будет прохладно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, завтра в Киеве ожидается прохладная погода без осадков.

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Погода в Киеве на завтра. Завтра в столице температура воздуха днем поднимется максимум до +21°. Ночью температура опустится до +13°. Ветер юго-западный до 8 м/с. Вечером, после 21.00, возможен небольшой дождь.

Солнце в Киеве 28 июня встает в 4.48, а заходит в 21.13.

Как сообщал УНИАН, завтра в Украину придет прохлада, в некоторых областях возможны дожди.

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