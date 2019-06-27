Гроза и град: сегодня в Киеве ожидается ухудшение погоды
Температура днем в столице поднимется до +29°.
По данным Погода УНИАН, 27 июня в Киеве ожидается ухудшение погоды. Несмотря на теплый воздух до +29°, синоптики прогнозируют дождь с грозой.
На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура днем в столице поднимется до +29°, ночью столбики термометров покажут +15°. Днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный, до 6,8 м/сек.
Солнце в Киеве 27 июня взошло в 4.48, а зайдет в 21.13.
Вместе с тем, Укргидрометцентр предупреждает о возможных шквалах и даже граде в столице.
Как сообщал УНИАН, в большинстве областей завтра пройдут дожди, температура до +36°.
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