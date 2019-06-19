Космонавт показал, как с МКС выглядит ночь на нашей планете (видео)

12:04, 19 июня 2019
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На видео видны огни мегаполисов и вспышки, похожие на молнии.

Космонавт Сергей Рязанский на своей странице в Facebook опубликовал впечатляющий ролик.

В видео, снятом с Международной космической станции, можно увидеть, как выглядит Земля из космоса. Можно разглядеть в темноте огни мегаполисов, а в облаках - вспышки, похожие на молнии. Видео ускоренно в несколько раз.

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"Ночь на высоте 400 км над Землей", - подписал видео космонавт.

Как сообщал УНИАН, NASA превратит Международную космическую станцию в локацию для туристов. Вероятно, что желающих начнут возить на МКС уже со следующего года.

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Теги: #космос#видео#Земля#МКС
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