На Херсонщине мощный ветер повалил около полусотни деревьев
Из-за непогоды также были повреждены крыши 50 зданий.
В среду, 5 июня, в селе Казачьи Лагери Херсонской области из-за сильного ветра было повалено около 50 деревьев.
В Черновицкой области мощный смерч вырывал из земли деревья (видео)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Из-за непогоды также были повреждены крыши 50 зданий. Жертв и пострадавших нет.
К уборке поваленных деревьев привлечены 41 человек и 6 единиц техники. Обследование жилого сектора продолжается. На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Херсонской области.
Напомним, вечером 20 мая в Житомире пронесся мощный ураган с дождем, который за считанные минуты порвал линии электропередач.
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