На Херсонщине мощный ветер повалил около полусотни деревьев

Из-за непогоды также были повреждены крыши 50 зданий.

Ветер валил деревья на Херсонщине

В среду, 5 июня, в селе Казачьи Лагери Херсонской области из-за сильного ветра было повалено около 50 деревьев.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Из-за непогоды также были повреждены крыши 50 зданий. Жертв и пострадавших нет.

К уборке поваленных деревьев привлечены 41 человек и 6 единиц техники. Обследование жилого сектора продолжается. На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Напомним, вечером 20 мая в Житомире пронесся мощный ураган с дождем, который за считанные минуты порвал линии электропередач.