В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +25°
В столице сегодня сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:02.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+26°... +17°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+27°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+26°... +17°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+26°... +16°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+26°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+26°... +17°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:72 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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