В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +25°

08:30, 5 июня 2019
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В столице сегодня сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН
В Киеве сегодня ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°. 

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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