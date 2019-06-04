В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +25°

Вечером в столице до +22°.

Завтра в Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°.

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