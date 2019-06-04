В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +25°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
Лето "раскручивается": синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:02.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
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- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+26°... +18°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+28°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +18°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+25°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+26°... +18°
- Чернигов+29°... +18°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 11 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:50 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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