В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +26°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
Весна 2019 года в Киеве вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 3,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +17°
- Донецк+28°... +18°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+27°... +19°
- Ивано-Франковск+23°... +15°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+25°... +16°
- Луганск+29°... +19°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+25°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+26°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 10 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+10 °
Влажность:54 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей