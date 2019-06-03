В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26°
В столице завтра сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 3,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+29°... +18°
- Донецк+28°... +19°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+27°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+23°... +17°
- Одесса+25°... +18°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+27°... +18°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:55 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:45
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей