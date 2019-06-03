В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26°

В столице завтра сохранится теплая погода.

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Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 3,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:01.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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