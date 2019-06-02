В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

11:14, 2 июня 2019
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Обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате шквалистого ветра, дождя, грозы.

Без света остался ряд населенных пунктов в 7 областях / фото УНИАН
Без света остался ряд населенных пунктов в 7 областях / фото УНИАН

В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта в семи областях.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

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В Полтавской области без электроснабжения остались 46 н.п., в Киевской – 40 н.п., в Винницкой – 38 н.п., в Черкасской – 35 н.п., в Кировоградской – 15 н.п., в Днепропетровской – 5 н.п. и в Сумской – 5 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.

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Теги: #непогода#обесточивание#непогода в Украине
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