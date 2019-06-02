В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта
Обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате шквалистого ветра, дождя, грозы.
В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта в семи областях.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.
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В Полтавской области без электроснабжения остались 46 н.п., в Киевской – 40 н.п., в Винницкой – 38 н.п., в Черкасской – 35 н.п., в Кировоградской – 15 н.п., в Днепропетровской – 5 н.п. и в Сумской – 5 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.
Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+29°... +17°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+26°... +14°
- Львов+24°... +12°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+32°... +20°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +14°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+24°... +15°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+27°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+23°... +15°