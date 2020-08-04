В Бразилии спасли из песка детеныша горбатого кита

В Бразилии спасли детеныша горбатого кита, которого выбросило на берег одного из пляжей в штате Рио-де-Жанейро, говорится в сюжете ТСН.

Животное первыми увидели местные жители и вызвали на подмогу спасателей. Кита вынесло на берег, и там он застрял в песке. Когда его нашли, животное было истощено и дезориентировано. Малыша совместными усилиями оттащили в воду, а чтобы убедиться, что он поплыл в нужном направлении, его сопровождал спасательный катер.

Как сообщал УНИАН, ранее итальянские спасатели успешно освободили кита из рыболовецких сетей.