В Бразилии спасли из песка детеныша горбатого кита
08:45, 04 августа 2020
В Бразилии спасли детеныша горбатого кита, которого выбросило на берег одного из пляжей в штате Рио-де-Жанейро, говорится в сюжете ТСН.
Животное первыми увидели местные жители и вызвали на подмогу спасателей. Кита вынесло на берег, и там он застрял в песке. Когда его нашли, животное было истощено и дезориентировано. Малыша совместными усилиями оттащили в воду, а чтобы убедиться, что он поплыл в нужном направлении, его сопровождал спасательный катер.
Как сообщал УНИАН, ранее итальянские спасатели успешно освободили кита из рыболовецких сетей.
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