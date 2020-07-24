В испанском магазине морепродуктов нашли 13 древних амфор

Во время плановой инспекции в испанском магазине морепродуктов нашли 13 античных амфор, говорится в сюжете ТСН.

По предварительной оценке, артефакты датированы первым веком нашей эры. Они стояли как декор в магазине. Сын владельца признался: все 13 амфор нашел в море, когда рыбачил, и не подозревал, что они настолько ценны.

Древности сразу изъяла полиция. Сейчас владельцу магазина морепродуктов и его сыну грозит обвинение в преступлениях против исторического наследия: все эти реликвии являются объектами подводной археологии и находятся под защитой государства.

Как сообщал УНИАН, старая ваза пенсионерки из Нидерландов оказалась древним артефактом стоимостью в $9 миллионов.