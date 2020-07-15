Экологическая катастрофа под Киевом – Секретные материалы
23:22, 15 июля 2020
Под Киевом назревает настоящая экологическая катастрофа.
Как отмечают журналисты программы "Секретные материалы" на телеканале 1+1, в селе Белогородка находится официально работающая свалка, куда ежедневно завозится новый мусор.
Местным жителям, чьи дома в сотнях метров отсюда, больше не под силу молчать, ведь они чувствуют это на себе.
Как сообщал УНИАН, ранее в Ровенской области среди кучи мусора нашли использованные пробирки для тестирования на коронавирус.
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