Экологическая катастрофа под Киевом – Секретные материалы

Под Киевом назревает настоящая экологическая катастрофа.

Как отмечают журналисты программы "Секретные материалы" на телеканале 1+1, в селе Белогородка находится официально работающая свалка, куда ежедневно завозится новый мусор.

Местным жителям, чьи дома в сотнях метров отсюда, больше не под силу молчать, ведь они чувствуют это на себе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ровенской области среди кучи мусора нашли использованные пробирки для тестирования на коронавирус.