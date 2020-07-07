В киевском Гидропарке устроили импровизированный праздник Ивана Купала

Разрисованные лица, вышитые рубашки, венки из цветов и трав, а также "купальские" танцы вокруг пятиметрового костра. В столичном гидропарке устроили импровизированный праздник Ивана Купала, говорится в сюжете ТСН.

Но вместо цветка папоротника участники праздника искали "червону руту". Таким образом организаторы мероприятия презентовали будущий благотворительный онлайн марафон мирового украинства, посвященный 50-тилетию песни Владимира Ивасюка – "Червона Рута", который состоится в октябре.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, где и как отметить Ивана Купала 2020 в Киеве в условиях карантина.