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Старт "Евровидения": alyona alyona и Jerry Heil поднялись в рейтинге

В шведском Мальме 5 мая начинается церемония открытия песенного конкурса "Евровидение". Это еще не выступления, а торжественное событие, на котором все участники шагают по бирюзовой дорожке под отрывки своих песен и общаются с ведущими и прессой, и вместе с тем увеличивают круг своих поклонников.

Участницы от Украины alyona alyona и Jerry Heil после первых репетиций на сцене "Евровидения" поднялись в букмерских рейтингах на третью строчку, а их постановка поразила уже даже тем маленьким отрывком, который организаторы выложили в общий доступ.

Разговор о "Евровидении" - с ведущей влога о песенном конкурсе Анной Тульевой из "Суспильного".

Видео: "1+1", "Суспильне новини"

16:49, 05.05.2024
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