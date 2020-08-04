На Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе
07:23, 04 августа 2020
3 августа 2020 года произошел взрыв в одном из цехов на Львовском химзаводе. Взрывная волна выбила окна в здании, пострадавших нет, говорится в сюжете ТСН.
На заводе говорят, что взорвался холодильник в цехе разпределения воздуха. Угрозы для людей нет, уверяют спасатели, ибо с опасными химикатами предприятие якобы не работало.
Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине на базе отдыха взорвался внедорожник.
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