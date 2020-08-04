На Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе

3 августа 2020 года произошел взрыв в одном из цехов на Львовском химзаводе. Взрывная волна выбила окна в здании, пострадавших нет, говорится в сюжете ТСН.

На заводе говорят, что взорвался холодильник в цехе разпределения воздуха. Угрозы для людей нет, уверяют спасатели, ибо с опасными химикатами предприятие якобы не работало.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине на базе отдыха взорвался внедорожник.